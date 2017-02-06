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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 3 kişi tutuklandı

Antalya'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 3 kişi, "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.

06.02.2017 - 18:33
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Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal paylaşım sitelerinde işlenen "devlet büyüklerine hakaret" suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında M.Y, A.Ş, A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

1 KİŞİ DE SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden A.Ş, A.K ve N.K, çıkarıldıkları mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret", "Terörle Mücadele Kanununa muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı. M.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. .

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