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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 6 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

20.04.2017 - 15:36
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İzmir'in Konak İlçesi Alsancak semtinde, 1'inci Kordon'da referandumda 'Evet' çıkmasını kutlayan ve araçlarıyla şehir turu atıp sevinç gösterisinde bulunan bir grup AK Partili'nin önünü, iddiaya göre başka bir grup kesti.

Devlet büyükleriyle AK Partililere hakaret ettiği öne sürülen gruptakiler, daha sonra uzaklaştı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından bu kişilerin kimliklerini belirleyen polis, geçen salı sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si yaşı küçük 8 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 6 kişi tutuklandı

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. İfadeleri alınan yaşı küçük 2 kişinin ise tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 6 kişi tutuklandı

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