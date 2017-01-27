Cumhurbaşkanı’na hakaretten 5 kişi tutuklandı

Almanya’da Cumhurbaşkanlığına aday olan Dışişleri Bakanı Steinmeier’ın görevi resmen sona erdi. Yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel oldu.

Maçka'da yapımına başlanan karayolu tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz'de sahilinde bulunan Kumköy koyuna kadar uzanıyor.

Yunanistan Başbakanlığı FETÖ'cü askerlerle ilgili; "Darbeyi kınadık. Bizde yargı bağımsızdır ve kararlarına saygı duyarız" dedi.

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Galatasaray Volkan Demirel ve Josef'i TFF'ye şikayet etti

Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef De Souza'nın ceza alması için TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvurusunu yaptı.