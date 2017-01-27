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Cumhurbaşkanı’na hakaretten 5 kişi tutuklandı

Antalya'da Cumhurbaşkanına hakaret edenlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27.01.2017 - 18:07
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Cumhurbaşkanı’na hakaretten 5 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar kapsamında Ş.H., D.Ö., İ.Y., S.E., Y.Ç., C.Y.A., M.O.O. ve H.A.M. gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlarından adli makamlara sevk edilen 8 kişiden Ş.H., D.Ö., İ.Y., S.E. ve Y.Ç. tutuklanırken C.Y.A., M.O.O., H.A.M. serbest bırakıldı.

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