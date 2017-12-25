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Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili Ünal'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Şırnak'ta Cumhurbaşkanı'na sarılmak isteyen gençle ilgili bilgi verdi.

DHA | 25.12.2017 - 15:06..
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuştuğu sırada sahneye atlayarak sarılmaya çalışmasıyla ilgili "Güvenlik zafiyeti var mı?" sorusuna yanıt veren Ünal şöyle konuştu:

AK Parti Sözcüsü Ünal: Güvenlik zaafiyeti yok VİDEO

"O VATANDAŞ BİR ŞEHİT ÇOCUĞU"

"O vatandaş bir şehit çocuğu, bir güvenlik zaafı söz konusu değil. Salona alınanlar tamamen güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor. Salonda bulunan bir şehit çocuğunun Cumhurbaşkanı'na gösterdiği bir aşırı sevgi gösterisiydi. Ben de kendisiyle görüştüm, boynuna sarılmak isteyen o gençle ben de orada konuştum.

"ELİNİ ÖPMEK İSTEMİŞ"

Yaptığı hareketin doğru olmadığını, fakat cumhurbaşkanımızı gördüğünde sevincinden, çoşkusundan böyle bir davranışta bulunduğunu, elini öpmek istediğini ama kendisine yaklaştığında biraz da ne yapacağını şaşırdığını bana söyledi açıkçası.

Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili Ünal'dan açıklama

"ZAAFİYET SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dolayısıyla orada bir güvenlik zaafı söz konusu değil. Salonda bulunan bir şehit çocuğunun cumhurbaşkanımızın elini öpmek için anlık bir hareketiydi."

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