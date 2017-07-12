Cumhurbaşkanı'na suikast davasının 3'üncü duruşması yarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması, yarın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

45 SANIK HAKKINDA 6'ŞAR KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Suikasta teşebbüs eylemini gerçekleştirmek üzere Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 47 sanık hakkında 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez müebbet hapis cezası isteniyor.

DURUŞMANIN 20 TEMMUZ'A KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün müdahil olduğu davanın üçüncü duruşmasında, otel görevlilileri ve girişime karışmayan askeri görevliler dinlenecek. Esasa ilişkin iddialar sorulacak. Duruşmanın 20 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

'PAŞA' LAKAPLI KUZU DA SANIKLAR ARASINDA

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu davada; aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen, Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz; Teğmen Muhammet Burak İpek de sanıklar arasında yer alıyor. Firari Yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.