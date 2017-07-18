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Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davası devam ediyor

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında 'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu savunma yaptı.

18.07.2017 - 18:10
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Duruşmada Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı 'Paşa' lakaplı Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu da taleplerini sundu.

RAPORLARDA YANLIŞ VAR

Zekeriya Kuzu savunmasının bir bölümünde Cumhuriyet Savcısı'na yönelik, "Sayın Savcı peşin satan esnaf gibi oturuyor. Yazacağını yazmış, biz kendimizi temize çıkarmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Gelen raporların hepsinde zaman yanlışları var. FETÖ'nün bu kumpasları kurduğunu basından öğrendik. Daha sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için kriminal raporlarının otopsi raporlarının incelenmesi lazım. 15 Temmuz'da yanlış zamanda yanlış yerde bulundum" dedi.

SAVCIDAN TEPKİ: KORKAKÇA MENFEZDE YAKALANDIN

Zekeriya Kuzu'nun bu savunmasından sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, sert yanıt verdi. Baki'nin şiirinden dizeler okuyan Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, "Savunmasına sonuna kadar saygımız var. Ama şahsım ve iddianameye sataşması var. Türk hukuk tarihinde yazılmış en sade, maddi delillerle donatılmış, delillerinde ifadelerden alıntı yapmaya bile gerek duyulmadan hazırlanmıştır. Sana bir tek şey hatırlatıyorum. Devletinin şerefli güvenlik güçleri, seni görevinin başında değil, bir menfezde korkakça saklanırken yakaladılar" dedi.

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davası devam ediyor

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davası devam ediyor

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