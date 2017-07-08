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Cumhurbaşkanı'ndan Alman gazeteciye Deniz Yücel cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Yücel'i soran Alman gazeteciye; "Düşünce özgürlüğünün ne olduğunu iyi bilirim" dedi.

08.07.2017 - 18:33
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Cumhurbaşkanı'ndan Alman gazeteciye Deniz Yücel cevabı

Almanya Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesi sonrası Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BEN ŞİİR OKUDUĞUM İÇİN HAPSE GİRDİM ÖZGÜRLÜĞÜ BİLİRİM"

Erdoğan, Alman bir gazetecinin Türkiye'de tutuklu bulunan Türkiye asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel'i sorması üzerine; "Basın mensupları sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Suç işlediklerinde yargı gereğini yapar. Ben şiir okuduğum için hapse girmiş bir kişiyim. Fikir özgürlüğünün ne olduğunu bilirim. Hapse girdiğimi bilseydiniz bunu sormazdınız. Basın mensupları diye tanıdıklarınızın büyük bir çoğunluğu teröre yardım yataklık yapan kişilerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan Alman gazeteciye Deniz Yücel cevabı VİDEO

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