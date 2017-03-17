Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmasında Avrupa'da yaşayan Türklere seslenerek Avrupa'nın geleceğinin Türkler olduğunu ifade etti.

"3 DEĞİL 5 ÇOCUK YAPIN"

Erdoğan konuşmasında; "Türklerin bugün kendi işlerinin sahibi olmalarından rahatsızlar. Farbrikalarında işçi olan Türklere itirazları yok ama işin sahibi olan Türk'e tahammül edemiyorlar. Avrupa'daki kardeşlerime sesleniyorum; yaşadığınız, çalıştığınız yerler sizin vatanınızdır, sılanızdır. Oraya sahip çıkın, daha iyi yerlerde yaşayın, en güzel evlerde oturun, en iyi arabalara binin, 3 değil 5 çocuk yapın. Avrupa'nın geleceği sizlersiniz." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa'daki Türklere 5 çocuk tavsiyesi VİDEO



