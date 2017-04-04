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Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile: Sen geri zekalısın

Evet diyenleri denize dökeceğini söyleyen CHP'li Hüsnü Bozkurt'ta sert tepki gösterdi.

04.04.2017 - 21:15
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Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile: Sen geri zekalısın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı NTV-Star ortak yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SEN NE GERİ ZEKALISIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekilin sözleri için "Samsun'dan gireriz diyor Seni Samsun'a Amasya'ya Ankara'ya bile sokmaz bu millet. Sen kimi denize döküyorsun yahu. Sen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanlarla nasıl aynı kefeye koyarsın. Sen ne gerizekalısın ya." dedi.

Erdoğan: Sen ne gerizekalısın ya VİDEO

"CHP BU ADAMLAR SAYESİNDE KAYBEDECEK"

Cumhurbaşkanı ayrıca, "Bunun bir dakika tutulmaması lazım, ihraç kararı ile partiden atılması lazım. CHP bu adamlar sayesinde bitecek." dedi

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