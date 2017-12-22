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Cumhurbaşkanı'ndan Engin Altay'ın sözlerine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın sözlerini dinlettikten sonra ana muhalefet partisinin durumunun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 11:48..
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Cumhurbaşkanı'ndan Engin Altay'ın sözlerine ilk yorum

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerini yorumladı.

O SÖZLERİ DİNLETTİ

Erdoğan, önce CHP'li Altay'ın kullandığı "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim." ifadeleri salondakilere dinletti.

Cumhurbaşkanı'ndan Engin Altay'ın sözlerine ilk yorum

"ŞU HALE BAK YA..."

Erdoğan, "Şu hale bak ya..." dedikten sonra şöyle devam etti:"Hamd olsun, bunlar olsun ki AK Parti de hizmete devam etsin... Türkiye'deki ana muhalefet bu. Her şey açık ve net ortada. Böyle bir gündem olabilir mi? Üzüntü verici bir manzarayla karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı'ndan Engin Altay'ın sözlerine ilk yorum VİDEO

"AKILLANIN AKILLANIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük handikapı, kendi içindeki gafilleri uyandırmakta yaşadığı zorluktur. Bugün ülkemiz sınır güvenliğinden ekonomiye kadar her alanda çok önemli bir mücadele yürütüyor. CHP'nin Grup Başkanvekili Meclis'te bir şeyler söylemiş. Adam sirkatin söylüyor, şecaat arzederken. Benim aziz milletin bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene 'iyi yaptın' der mi? Demediği için zaten sizi bu ülkede on yıllardır iktidar yapmıyor. Akıllanın, akıllanın. Hamdolsun böyle bir muhalefet var. Bunlar olsun ki AK Parti de hizmete devam etsin. Türkiye'deki ana muhalefet, ana hıyanet bu. Böyle bir gündem olabilir mi? Türkiye'de en büyük sıkıntı, ana muhalefet sıkıntısıdır. Nasıl aşacağız? AK Parti daha da güçlenerek aşacağız. 2019'da sandıkları patlatan bir millet olacak."

CHP'li Engin Altay'ın itiraf niteliği taşıyan sözleri VİDEO

CHP'li Engin Altay'ın itiraf niteliği taşıyan sözleri haberi

Cumhurbaşkanı'ndan Engin Altay'ın sözlerine ilk yorum

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