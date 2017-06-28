Cumhurbaşkanı'ndan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekel Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden düzenlenen havan ve doçka silahlı taciz ateşinde şehit olan Piyade Er Oğuzhan Küçük, Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin ile Sivas'taki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin ailelerine birer başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.