Cumhurbaşkanı'ndan Evet Şiiri

Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce sürpriz bir klip gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Evet Şiiri'nin klibi ilk kez Yenikapı'da yayınlandı.

"CUMHURİYETE EVET DİYEN MUSTAFA KEMAL SEN DEĞİL MİSİN"

Televizyonlarda da yayınlanacak o şiirin sözleri:

"Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, elini göreni kim bozabilir. Yüzü ak, vicdanı hür, iradesi sağlam gençliği kim durdurabilir ?Çınarların yanında yeşeren umuda, kim ket vurabilir? Kim kırabilir, nice düşman kalasına uzanan şanlı Türk sancağını ? Kim sanabilir iftiraya tüm cihanın kanacağını ? Kim derse ki durarak susarak açarız kapıyı ? Sen ona tarihini hatırlat çocuk. Söyle çocuk, şahlanan atını denize süren Fatih, Söyle koca bir tarihi sırtlayan Seyit onbaşı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Evet Şiiri VİDEO



Söyle Cumhuriyete evet diyen Mustafa Kemal sen değil misin ? Evet sensin çocuk. Onlar umuda hayır dedi mi ? Sen ki atalarının toprağında, anne şefkatiyle, şehit vefasıyla, kardeş teşebbüsüyle büyüdün. Canla, başla dimdik geleceği düşün. Şimdi söyle, hazır mısın ? Millet için, bayrak için, vatan için, devlet için evet demeye..."