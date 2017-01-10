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Cumhurbaşkanından Gazeteciler Günü mesajı

Erdoğan mesajında, "Özgür basın demokratik devletlerin önemli güçlerinden biri" ifadelerini kullandı.

AA | 10.01.2017 - 12:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

BASIN MENSUPLARI, ÜLKEMİZİN İLERLEMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Erdoğan, "Milletimizin güvenlik ve huzuruna kasteden odakların terör faaliyetlerine hız vermeye gayret ettikleri bu hassas süreçte basın mensuplarımızın, terörle mücadelenin yanı sıra, demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli bir katkı sağlayabileceklerine inanıyorum"

Erdoğan mesajında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

MESLEK AHLAKINA SAYGI ESAS ALINMALI

Basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlara tüm gelişmeleri doğru aktarmasının, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynadığını kaydeden Erdoğan,

"Medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYANIN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARTMASI..

Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek artması dikkate alındığında, bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin nasıl önüne geçilebileceği meselesi günümüz dünyasında halen çözüm aranan konular arasındadır.

Erdoğan, 'başta Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde son derece zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getiren gazetecilere takdirlerini ileterek', medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 

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