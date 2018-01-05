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Cumhurbaşkanı'ndan Hazinedar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 05.01.2018 - 10:22..
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Cumhurbaşkanı'ndan Hazinedar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa yolculuğu öncesi havalimanında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden el çektirilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın sorulması üzerine şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı'ndan Hazinedar açıklaması

"DEMEK Kİ BİR SU KAÇAĞI VAR"

"Bu konu tamamiyle İçişleri Bakanlığı'nın bir sürekli olarak müfettişleri ile yaptığı kontrollerdir. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi, özel mülkiye müfettişleri ile istihbarat üzere atılan adımlardır. Bu belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Benim belediye başkanlığım döneminde oda tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişimiz vardı. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var.

Cumhurbaşkanı'ndan Hazinedar açıklaması VİDEO


"ATAŞEHİR'DE NE OLDUYSA BURADA DA BU"

Ataşehir'de ne olduysa burada da bu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı fakat iş adamlarımız, vatandaşlarımız, kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Hem şikayet ediyorsun, hem de suç üstü dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz o zaman burada görevi suiistimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız. Yurtdışına çıkma vs, tüm bunların hepsi İçişleri Bakanlığımızın yasal haklarıdır. Bunu hukuk çerçevesi içerisinde kullanmıştır.

"HAZİNEDAR'IN AİLESİ İÇİN MANİ BİR DURUM YOKSA ÖNÜ AÇILIR"

Orada bir başka şey daha var, arkadaşlar söylediler, benim çocuklarımın da yurtdışında okuma imkanı oldu gibi, buraya düzeltme yapmamız lazım. Benim çocuklarımın yurtdışına gitmesi, sayın belediye başkanının, ben en kaliteli okullarda okuttum mantığından hareketle değil, benim öz çocuklarım kendi öz vatanında okuma şansı olmadıkları için yurtdışına gittiler. Erkek oğlum katsayı engeline takılarak, Boğaziçi'ne tutuyordu puanı, burada farklı bir üniversiteye girme oldu. Biz de yurtdışına gönderdik. Kızlarım başörtü nedeniyle Türkiye'de okuma hakkından mahrum oldular. Onları da bundan dolayı yurtdışına, ağabeyinin yanına gönderdik. Bunları da bilmiyorlar, bilmeden de farklı farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Mani bir durum yoksa önü de açılır."

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