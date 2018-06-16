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Cumhurbaşkanı'ndan köprüler için ücretsiz geçiş müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde "Formülü bulur, köprüleri ücretsiz yaparız, bizi ürkütemezsin Bay Muharrem" diye konuştu.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 17:43..
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Cumhurbaşkanı'ndan köprüler için ücretsiz geçiş müjdesi

24 Haziran 2018'de düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da vatandaşlara hitap etti.

İNCE'NİN ÜCRETSİZ KÖPRÜ ELEŞTİRİLERİNE KARŞILIK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olmamasıyla ilgili sözlerine: "Biz devlete ait olanları ücretsiz yaptık, buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sejktrör ortaklığıyla yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formülünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem." şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan köprüler için ücretsiz geçiş müjdesi VİDEO

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