24 Haziran 2018'de düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da vatandaşlara hitap etti.

İNCE'NİN ÜCRETSİZ KÖPRÜ ELEŞTİRİLERİNE KARŞILIK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olmamasıyla ilgili sözlerine: "Biz devlete ait olanları ücretsiz yaptık, buyrun geçin diyoruz. Kamu-özel sejktrör ortaklığıyla yapılanlar ücretli. Bir dahaki bayrama bir formülünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem." şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan köprüler için ücretsiz geçiş müjdesi VİDEO

