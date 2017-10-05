taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.300
USD
3,5734
EURO
4,1926
ALTIN
146,44
PETR
56,2800

Cumhurbaşkanı'ndan Kuzey Irak'a sert mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY referandumu hakkında açıklamaların dozajını artırarak; "Barzani ve avanesi vazgeçecek." dedi.

05.10.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı'ndan Kuzey Irak'a sert mesaj

Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki olaylara ilişkin gazetecilere açıklamalar yaptı.

Erdoğan, 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu hakkında da sert mesajlar verdi.

"IRAK PARLAMENTOSUNDAN ONAY ALAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı,  konuyla ilgili; "Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler. Zaten yaptıkları işin hiçbir hukuki zemini yok. Uluslararası hukuka zaten aykırı. Federal parlamentodan bunun geçmesi lazım; bunun federal parlamentodan onay alamayacağı da zaten kesin. Irak merkezi hükümeti bunu resmen açıkladı da. Irak Anayasa Mahkemesi de referandum kararını askıya almış, bunun durdurulması gerektiğine hükmetmişti. Hani meşhur bir söz vardır ya: Makaram sarı bağlar kız söyler gelin oynar.. Bunların hali bu." dedi.

"VAZGEÇMEZSE ADIMLARI ATACAĞIZ"

"Barzani hangi adımı atarsa, ne yaparsa Türkiye’yi tatmin eder?" sorusuna ise Erdoğan; "Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok... Mesela, durumu koşulları tamamen farklı olan Kosova’nın durumuna bakın. Kosova, şu anda 114 ülke tanınmasına rağmen, hala ‘Devletim’ diyemiyor. Kaldı ki Kosova’yı ilk tanıyan ülke ABD, ikinci ülke de saniye farkıyla Türkiye olmuştur. Buna rağmen halen ‘Devletim’ diyemiyorlar. IKBY’nin yaptığı işe ise İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi halde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız." diye yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir
CHP'li Mehmet Bekaroğlu PKK'lı teröristlere üzüldü
Güvenlik güçlerinin Muğla'da teröristleri gözaltına aldığı an çekilen fotoğrafları paylaşan Bekaroğlu, yaşananlara "rezalet" dedi.
Yargıda FETÖ soruşturması
HSK, 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
Sivas'ta Ülkücü öğrencilerden Kerkük protestosu
Kerkük'e asılan Peşmerge bayrağının kabul edilemez olduğunu savunan öğrenciler, soydaşlarının yanında savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
HDP'li Sırrı Süreyya Önder trafik polisleriyle tartıştı
Cam filmi nedeniyle aracı çekilmek istenen HDP'li Sırrı Süreyya Önder, trafik polislerine böyle bir yasanın olmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

451
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

189
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

116
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM