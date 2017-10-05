Cumhurbaşkanı'ndan Kuzey Irak'a sert mesaj

Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki olaylara ilişkin gazetecilere açıklamalar yaptı.

Erdoğan, 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu hakkında da sert mesajlar verdi.

"IRAK PARLAMENTOSUNDAN ONAY ALAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili; "Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler. Zaten yaptıkları işin hiçbir hukuki zemini yok. Uluslararası hukuka zaten aykırı. Federal parlamentodan bunun geçmesi lazım; bunun federal parlamentodan onay alamayacağı da zaten kesin. Irak merkezi hükümeti bunu resmen açıkladı da. Irak Anayasa Mahkemesi de referandum kararını askıya almış, bunun durdurulması gerektiğine hükmetmişti. Hani meşhur bir söz vardır ya: Makaram sarı bağlar kız söyler gelin oynar.. Bunların hali bu." dedi.

"VAZGEÇMEZSE ADIMLARI ATACAĞIZ"

"Barzani hangi adımı atarsa, ne yaparsa Türkiye’yi tatmin eder?" sorusuna ise Erdoğan; "Çekilecek bu işten. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok... Mesela, durumu koşulları tamamen farklı olan Kosova’nın durumuna bakın. Kosova, şu anda 114 ülke tanınmasına rağmen, hala ‘Devletim’ diyemiyor. Kaldı ki Kosova’yı ilk tanıyan ülke ABD, ikinci ülke de saniye farkıyla Türkiye olmuştur. Buna rağmen halen ‘Devletim’ diyemiyorlar. IKBY’nin yaptığı işe ise İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi halde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız." diye yanıt verdi.