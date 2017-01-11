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Cumhurbaşkanından Meclis Başkanına ziyaret

Erdoğan, hastane çıkışında hastane yetkilileri ve Kahraman’ın yakınları ile görüştükten sonra hastaneden ayrıldı.

İHA | 11.01.2017 - 13:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret esnasında TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMAN'I ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanından Meclis Başkanına ziyaret

''SAĞLIK DURUMU İYİ''

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Meclis Başkanının sağlık durumu ile ilgili sorusuna, "Sağlık durumunda bir sıkıntı yok, gayet iyi. Uygun bir ortamda doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlığı son derece iyi, değerleri çok iyi, morali yerinde. En kısa sürede normal servise çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti oldu, iyi oldu, moral oldu” şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanından Meclis Başkanına ziyaret

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