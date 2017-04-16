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Cumhurbaşkanı'ndan Paskalya Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan vatandaşların Paskalya bayramını kutladı.

16.04.2017 - 11:21
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Cumhurbaşkanı'ndan Paskalya Bayramı'nı kutladı

Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

"ESENLİKLER DİLİYORUM"

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle tebrik ediyorum.

Dini bayramlar, birlik, ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, toplumda kardeşlik ve dayanışmanın egemen olduğu müstesna günlerdir.

Bizler, ülkemizde hangi inanca, dine, mezhebe ve etnik kökene mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan köklü bir medeniyetin mensupları olarak bizler, muhtelif dinlerin ve cemaatlerin bu coğrafyada yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşamalarının tüm dünyaya örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanları Paskalya yortuları vesilesiyle tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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