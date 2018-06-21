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Cumhurbaşkanı'ndan sağlık projeleri duyurusu

Gelecek yıllar için sağlık alanındaki projelerin hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli ilaç üretiminin de müjdesini verdi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 04:18..
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Cumhurbaşkanı'ndan sağlık projeleri duyurusu

Türkiye'nin son 16 yılda çehresni değiştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından sağlık alanında yapılacak bazı projeleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı'ndan sağlık projeleri duyurusu

SAĞLIK İÇİN 31 PROJE VAR

2002 ile 2016 arasındaki toplam hastane sayısı, yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, sağlık harcamaları gibi rakamları açıklayan Cumhurbaşkanı, gecelek yılların projelerini de aktardı.

Twitter hesabından, "Sağlıkta son 16 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren projelere imza attık. Şehir hastanelerimizle vatandaşlarımız eşsiz bir sağlık hizmetine kavuşuyor. Yeni projelerimizle sağlıkta öncü ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz. Vakit sağlıkta da güçlü Türkiye Vakti!" ifadelerinde kullanan Erdoğan, tabloları da paylaştı.

Cumhurbaşkanı'ndan sağlık projeleri duyurusu

MİLLİ İLAÇ ÜRETİMİ

Mersin, Adana, Yozgat, Isparta ve Kayseri'de Şehir Hastaneleri'nin hizmete girdiğini vurgulayan Erdoğan, 2018 bitmeden Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir'de de Şehir Hastaneleri'nin aktif olacağını duyurdu.

Milla ilaç üretiminin tüm hızıyla devam ettiğinin belirtildiği tabloda ise, Tetanoz ve Difteri aşılarında çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca Hepatit-A aşısı için ihale süreçlerinin tamalandığı da belirtildi.

Cumhurbaşkanı'ndan sağlık projeleri duyurusu

Cumhurbaşkanı'ndan sağlık projeleri duyurusu

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