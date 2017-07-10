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Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili; "Sapıklık bu" dedi.

10.07.2017 - 07:36
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Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, Sakarya'da tecavüz edildikten sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli annenin katillerine sert tepki gösterdi.

"İNSANLIKTAN NASİBİ YOK BUNLARIN"

Erdoğan; "Sakarya’da son derece trajik bir hadise yaşandı. Suriyeli hamile bir kadının kaçırılıp tecavüz edilmesi ve 10 aylık bebeğiyle öldürülmesi, hepimizi derinden üzdü..." sorusuna

"Suriyeli hanım kardeşimizle ilgili bu olay, tahammül edilebilir bir şey değil. Bu nasıl bir vicdansızlıktır! Bu nasıl bir kalpsizliktir! İnsanlıktan nasibi yok bunu yapanların." cevabını

"Sosyal medyada Suriyeliler aleyhine kampanyalar yapıldı. Bunların etkisi oldu mu?" sorusuna ise

"Onun Sakarya’daki hadiseyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Sapıklık bu. Dediğim gibi, bunu yapanların insanlıktan nasibi yok." cevabını verdi.

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