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Cumhurbaşkanı'ndan "Vuralım, ölelim" sloganlarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu İl Kongresi'nde "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganı atanları uyardı "Bize yakışmaz" dedi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 18:43..
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu İl Kongresi'ne katılarak burada bir konuşma yaptı.

"VUR DE VURALIM, ÖL DE ÖLELİM" SLOGANI ATANLARI UYARDI

Cumhurbaşkanı, konuşmasında CHP'ye yüklendiği sırada tribünlerden "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları yükseldi.

Buna karşılık Erdoğan, "Arkadaşlar, bu bayatlamış sloganları atmayın. Bunlar bize yakışmaz. O sloganları geçmişte birileri atıyordu. Gençler; biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Her şeyden önce bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın." diyerek sloganları kesti.

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