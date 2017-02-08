Cumhurbaşkanı'nın 36. Muhtarlar Toplantısı konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, 36. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"TÜRKİYE REJİM TERİCİHİNİ YAPMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği için "Türkiye'de rejim değişikliği yapılmaya çalışılıyor" eleştirillerine karşılık; "Türkiye, 1923 yılında Cumhuriyet'e geçerek, rejim tercihini yapmıştır, milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Ana muhalefetin başındaki zat iki de bir böyle diyor ya, böyle bir sorun yok. Cumhuriyet'ten geri adım atmaya çalışanlar, herkesten önce şahsımı bulur. Yönetim sistemi arayışı hangi rejimde olursa olsun son 200 yıldır sürekli devam eden bir mesele olarak karşımıza çıkıyor." karşılığını verdi.

Erdoğan: Cumhuriyet'ten geri adım atan karşısında beni bulur VİDEO

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ MİLLETTEN KAÇIRMAK İSTİYORLAR"

"Milletten bu kararı kaçırmak isteyenler olmuştur. Niye korkuyorsunuz? Bırakın millet versin kararı. Milletten korkuyorlar da onun için. Hak galip geldi ve millete gidiyor. Ülkemizde bir kesim var ki, gündeme gelen her konuda aynı tavrı gösteriyor. Bunların millete faydalı olacak hiçbir teklif ortaya koydukları baki değildir. Köprü, Marmaray, hızlı tren, havalimanına karşı çıkarlar, bombalarlar. Bunlarda insanilik yok. Bunlara sesleniyorum, sizler hangi hayırlı iş yapılırsa yapılsın karşısına dikildiniz. Ülkeyi büyütecek hiçbir adımın yanında yer almazlar. Müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtmayla meseleleri ters yüz etmeye çalışırlar. Son anayasa değişikliğinde de aynı taktiği izlediler."





"BUNLAR YALANLA YATTILAR YALANLA KALKTILAR"

"Bunların karşı çıktıkları şeylerin hiçbirinde ülke ve milletin menfaati değildir. Neye, niçin karşı çıktıklarını bilmedikleri ve ifade edemedikleri için milletin kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Her şey tek adamda bütünleşecek, el insaf, yargı yok el insaf. Hepsi yalan. Bunlar yalanla yattılar, yalanla kalktılar, cibiliyetinde bu var. Atalarımız doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Anayasa değişikliğini karalamak isteyenlerin yalanları da dolaşmaya başladı."

Detaylar gelecek..