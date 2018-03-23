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Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

Washington'da taşkınlık çıkaran teröristlere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarından 7'si ile ilgili suçlama ve tutuklama kararları düşürüldü.

AA | 23.03.2018 - 05:42..
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Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

7 koruma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler eden ve taşkınlık çıkartan PKK yandaşlarına müdahale etmişti. Cumhurbaşkanlığı korumalarından söz konusu kişilerin suçlanmasını ve ceza almasını gerektirecek düzeyde yeterli delilin olmamasına binaen karar düşürüldü.

Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

TUTUKLAMA KARARI İPTAL EDİLDİ

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde geçen yıl PKK/PYD yandaşlarının taşkınlığı sonrasında yaşanan olayların ardından haklarında tutuklama kararı çıkarılan Cumhurbaşkanlığı korumalarından 7'si ile ilgili suçlama ve tutuklama kararlarının düşürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği adına davayı takip eden avukat Günay Evinch, son gelişmelerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Evinch, savcının suçlamada bulunduğu ve mahkemenin tutuklama kararı çıkardığı kişilerden 7'si hakkındaki suçlamaların 14 Şubat'ta geri çekildiğini ve tutuklama kararlarının iptal edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

2 TÜRK TUTUKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs 2017'deki ABD ziyaretinde, Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PKK/PYD yandaşları, izinsiz gösteri ve taşkınlık yapmış, olaylar sonucunda bir PKK sempatizanı ve üç Türk gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Türklerden biri aynı gün serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştı.

Olaylarda Kasım Mollaoğlu adlı PKK/PYD sempatizanı, Türk vatandaşı Alp Kenan Dereci'yi başından yaralamış ve olay yerinden kaçmıştı. Aynı kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ziyaretindeki bir konuşmasında da olay çıkararak polis tarafından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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