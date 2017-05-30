Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grubundaki konuşması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından AK Parti'ye üye olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden Genel Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de.

Erdoğan, Meclis'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak grup toplantısında partililere hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Misafirlerimize de hoşgeldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum.

BİNALİ YILDIRIM KARDEŞİME TEŞEKKÜR EDERİM

En son 22 Temmuz 2014 günü burada sizinle birlikteydim. Tam 1044 gün sonra burada bu salonda sizlerele olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. İnşallah bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında birlikte olacağız. Özellikle Merkez Yürütme Kurulu ve grup toplantılarına katılmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanı olduğum için katılamadığım toplantıları ise Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım kardeşim katılıp yürütecektir. Sayın Binali Yıldırım'a şahsım ve milletim adına bugüne kadar yaptıkları için teşekkür ediyorum.

Birileri kabul etmetebilir ama sosyal hayatın da bir matematiği olduğuna inananlardanım. AK Parti demokrattır, cumhuriyetçidir, yerlidir, millidir. Bu yüzden sadece milletin ne dediğine ne istediğine bakmıştır. AK Parti kucaklayıcıdır. Her fırsatta hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın gönlünü kazanmaktır diyoruz. AK Parti mazlımların ve mağdurların partisidir.

AK Parti aynı zamanda muhafazakardır. Bununla birlikte açık söylemek lazım devrimci bir partidir. Batı ne diyordu "AK Parti sessiz devrim gerçekleştirmiştir" Türkiye Cumhuriyet döneminde en çok yeniliği bizim dönemimizde yaşamıştır. Hak ve özgürlükler anlamında AK Parti'nin attığı adımları acaba hanginiz attınız? Siyasal partilere yaşam hakkı vermediniz, bizi bile kapatmaya çalıştınız.,

Bu milletin fertlerini birbirne düşman ettiğiniz sürece bu millet size bu ülkede iktidar vermez, vermeyecektir. 25 havalimanızım varken bu sayı 59'a çıktı. Burada milletvekilimiz yok buraya havalimanı yapmayalım demedik.

Detaylar gelecek...