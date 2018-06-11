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Cumhurbaşkanı'nın Bursa mitingi konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da mega endüstri bölgeleri kurulacağının ve ilk etapta 35 bin kişiye istihdam yaratılacağını belirtti.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 18:50..
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24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde liderler propaganda gezilerine devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bugün Bursa'da Bursa Atatürk Stadyumu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın söylediklerinden öne çıkan kısımlar şunlar:

"BUNLAR YIKIM EKİBİ"

"Vatan yansa, ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. İşte bunun için, biz bunlara yıkım ekibi diyoruz. Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan."

"35 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI YARATACAK"

Cumhurbaşkanı Bursa'da yeni prolerinden bahsederek "Biz Türkiye'ye çok büyük sıçrama yaptıracak mega endüstri bölgeleri kuruyoruz ama bunu Muharrem anlamaz, Kılıçdaroğlu anlamaz. Ötekilerin zaten çapını aşar. Mega endüstri bölgelerini Bursa çok iyi anlar. Ülkemizde sanayinin, teknolojinin, AR-GE faaliyetlerinin merkezlerinden biri olarak Bursa da bu projenin içinde yer alıyor. Mega endüstri bölgelerinde ilk etapta 45 katrilyonluk yatırım yapılacak ve 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Daha sonra bu rakam yatırımda 140'a çıkacak. İstihdam 100 bin kişiye çıkacak."

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