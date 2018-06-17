Cumhurbaşkanı'nın Büyük İstanbul Mitingi konuşması

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar:

"EN BABA MİTİNGİMİZ İSTANBUL'DA"

"Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Bu mübarek günde Rabbim'den 24 Haziran'da bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet, dünyaya hizmettir. İstanbul bir başlangıçtır. Biz hizmet yolculuğumuza İstanbul'dan başlattık.

"CHP'NİN OLDUĞU YERDE ÇÖPLÜK, PİSLİK, SUSUZLUK VAR"

Milletimize dair hayallerimizin nüvelerini İstanbul'da hayata geçirdik. İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? İstanbul'da 94'te içme suyu yok. Çöp dağları yükselmiş miydi? Kirli havayı soluyor muyduk? İstanbul'u kim yönetiyordu CHP'nin belediye başkanı yönetiyordu. Ümraniye'de çöplük patladı mı? Kim vardı orada, yine CHP'li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu. CHP'nin olduğu yerde çöplük, pislik, susuzluk, kirli hava var. CHP'nin olduğu yerde bu tür ölümler var. Türkiye'de 6 ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik, şimdi 78 vilayetimizde doğalgaz var. Şimdi onları da bitireceğiz. AK Parti temizliktir, huzurdur, mutluluktur. Biz bunu sağladık.

"BAY MUHARREM SEN ANLAMAZSIN"

Haliç'in yanından geçmek mümkün müydü? Haliç'i gayet iyi bilirim. Haliç'te su kalmamıştı neredeyse... Kim var CHP var... Niye yapmadın bunları. Geldik, dünya ile görüşerek, özel firmalarla görüşerek işin içine girdik, Haliç'teki bütün o çamuru taşocağına naklettik. Vialand'ı doldurduk o hale getirdik. Daha sonra Boğaz'ı Haliç'e bağladık. Biz buyuz, bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın.

"EY MUHARREM SEN NEREDE GEZİYORSUN"

İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin huzur ve güven adasına çevirdik. İstanbul'a itibarını kazandırdık. Kültür, ulaşım, sosyal yardım ve diğer alanlarında en kaliteli belediyecilik anlayışıyla kazandırdık. Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük. 2,5 milyar dolar borçla devraldım, 1,25 milyar dolarla devrettim ama bunca yatırımları yaptık. Biz Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? Bizde icraat var. Biz 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Ey bay Muharrem sen nerede geziyorsun? 25 havalimanı varken, 29 tane daha ilave edildi. Haberin var mı? Sen buralarda seyahat etmiyor musun? Türkiye şanına yakışanı yakalayacak dedik.

"SOYGUN OLAN ÜLKEDE BUNLAR OLABİLİR Mİ NEYİ SOYDUK"

İstanbul'da olgunlaştırdığımız hizmet anlayışını Türkiye'ye yaydık. 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardık, biz sıfırladık. CHP değil. Şu an Merkez Bankası'nın 110 milyar dolar rezervi var. Soygunun yapıldığı bir ülkede böyle bir Merkez Bankası olabilir mi? Bu güç nereden geldi? Sadece İstanbul'a 236 kat trilyon liralık yatırım yaptık. Neyi soyduk? Bu ne hayasızlık. İstanbul'da 34 bin yeni derslik kazandırdık. 21 olan üniversite sayısını 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar. Üniversite öğrenci sayısı 890 bini geçti. 14 bin 500 kişilik yurt binaları açtık, 3 yıl içerisinde 14 bin 250 kişilik yeni binalar daha açıyoruz.

"İSTANBUL'U KÜLTÜR SANAT MERKEZİ HALİNE ÇEVİRİYORUZ"

AKM, 'Biz burayı yıkacağız' dedik, yıktık. Türkiye'nin bir numaralı opera binasını yapıyoruz. Aynı şekilde İSKİ'ye ait bir yer var. Ağa Camisi'nin dışında başka bir cami yok. Buraya bir de cami yapalım dedik. İstiklal Caddesi'nin çıkışına 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Altında da kitap, hat, ebru gibi şeyler de olacak. Ramazan'ın son günlerinde ikisini de gezdim. Ya biz dertliyiz, dertli. Bunların hepsi olacak. İstanbul'a yakışır olacak. 250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz. Rami Kışlasını da 7 milyon cilt kitaplık bir kütüphaneye çeviriyoruz. Şu anda devam ediyor. Biz yeniden İstanbul'u kültür, sanat noktasında merkez haline dönüştürüyoruz. Bunların şunu yapacağız dedi yok, sadece Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Kuleli Askeri Okulu'nu müzeye çeviriyoruz. İstanbul'da sikke müzesi kuruyoruz. Yaslı Ada'yı biz demokrasi ve özgürlükler adasına çeviriyoruz.

