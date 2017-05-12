Cumhurbaşkanı'nın Çin ve ABD ziyareti öncesi açıklamaları

Recep Tayyip Erdoğan, Çin ve ABD ziyaretleri öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

ÇİN ZİYARETİNİN İÇERİĞİ

"Modern İpek Yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı bu projenin halkalarıdır. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesile ile bir kez daha tescil edilecektir. Yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim.

"DEAŞ, SURİYE, IRAK VE FETÖ'YÜ GÖRÜŞECEĞİZ"

Çin'den sonra ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğiz. Önemli konuları, gerek ikili ilişkiler, gerekse bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, başta DEAŞ olmak üzere, terörle mücadele, Suriye, Irak, mülteci konularında görüş alışverişinde bulunacağız. FETÖ gündemimizde en üst sırada yer alacaktır.

Cumhurbaşkanı'nın Çin ziyareti öncesi açıklamaları VİDEO

"GÖRÜŞME VİRGÜL MESABESİNDE DEĞİL NOKTA MESABESİNDE"

ABD'nin YPG'ye silah vermesi konusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı; Bu ara bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Bu sorunuzdaki içeriği ihtiva eden konularda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar. Şimdi de biz en üst düzeyde sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz. Bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil, nokta mebesinde olacaktır. Şu ana kadar yazılı, görsel medyada yer alan bütün ifadeleri çok da önemsemiyorum, demiştim. Şu anda Amerika bir geçiş sürecini yaşıyor. Bizim burada çok daha dikkatli olmamız gerekir.





Bölgede DEAŞ'la mücadele ise bu mücadeleyi şu anda en üst düzeyde veren biziz. Hepsi işin lafını yapıyor, Türkiye olarak bir bu işin icraatını yaptık. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD olabilir, YPG olabilir. Hepsi ile bu mücadeleyi amansız bir şekilde verdik, veriyoruz. Şu anda bu yavrularımız inlerine girdi. Mağaraların altından nelerin çıktığını görüyoruz. Silah depoları, mühimmat ne ararsanız var.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ABD'NİN RUSYA'NIN YANINA YAKIŞTIRAMIYORUZ"

Terörle mücadeleyi Kandil'de de Suriye'nin neresinde olursa orada da vereceğiz. Irak'ta Tel Afer ve Sincar bölgelerinde de bir operasyonumuz oldu. Aynısını bir gece ansınız gelebiliriz, giderbiliriz dedik. Bunu yapmazsak bize olan tehdit devam edecektir. Burada ne Amerika'ya tehdit var, ne Rusya'ya. Tehdit bize. Tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? NATO'da ittifak halinde olduğumuz böyle güçlü bir ülke, güçlü bir ortağı ile bu bölgede adımları bizimle atmalı. Asla bir terör örgütünü Amerika'nın yanına, Amerika'yı da bir terör örgütünün yanına yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi, sayın Putin'e de söyledim, Rusya'ya da yakıştıramıyoruz."



