Cumhurbaşkanı'nın Çorum konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Çorum'da.

Cumhurbaşkanı, Çorum'da Abide Meydanı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ÇORUM BİZE HEP SAHİP ÇIKTI"

"Çorum'u Çorumlu kardeşlerimi gerçekten çok özledik. 6 yıllık ayrılığın ardından sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 2002'den beri her seçimde olduğu gibi 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Çorum bize sahip çıktı. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum. Çorum Abide Meydanı, Çorum'un kararının net, oyunun evet olduğunu gösteriyor. 16 Nisan'da güçlü, büyük Türkiye için 'evet' diyor muyuz?





"HİÇBİR İLİMİZE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPMADIK"

Elbette tarımın sanayinin, bölgesinin üretim merkezi olan Çorum'a ne yapsak azdır. Çorum'un başarılarıyla iftihar ediyoruz. Çorum'un sıkıntılarını, beklentilerini, taleplerini çok iyi biliyoruz. İmkanlarımız arttıkça bunları da çözüyoruz. İstanbul'a, Diyarbakır'a, İzmir'e yatırım yaparken Çorum'u unutmuyoruz. Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmadık, yapmıyoruz.

EROL OLÇOK İÇİN FATİHA OKUDU

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı devam ediyor. (Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinin ardından 15 Temmuz'da şehit olan yol arkadaşı Çorumlu Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için El-Fatiha diyerek meydandakilerle birlikte Fatiha okudu) 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere, sokakları, meydanları, kışlaları, dar edenler yine bu toprakların çocuklarıdır. Yol arkadaşım Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip 15 Temmuz akşamı FETÖ'cülere meydan okuyan yiğitlerdendir.





"DÜN İZMİR'DEYDİK DENİZE DÖKEN OLMADI"

İzmir'de deniz dökmekten bahsediyorlar. Dün İzmir'deydik. Yüzbinler meydandaydı. Bekledik deniz dökerler diye ama gelen giden olmadı. Hollandalı atını-itini evladımızın üzerine salıyor, yaralıyor ama sen 'evet' diyenlere nasıl Yunan gözüyle bakıyorsun?