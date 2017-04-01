Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, bugün programları kapsamında Diyarbakır'da.

Cumhurbaşkanı burada Diyarbakır Valiliği önünde düzenlenen programda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Doğu ve Güneydoğu'ya yaptığımız yatırımların bedeli 280 miyar TL.

PKK yanlıları 'Barış Barış' diyor, soruyorum; elde silah varken Barış olur mu?

Biz sizi gizli değil alenen sevdik.

Sizin hakkınıza el uzatmaya kalkan karşısında beni ve arkadaşlarımı bulur.

Türkiye İstanbulsuz, İzmirsiz olamazsa Diyarbakırsız da olamaz. Bu coğrafyayı bizden koparmaya çalışanlar kalbimizi söküp almaya çalışıyordur.

Detaylar gelecek...