Cumhurbaşkanı'nın eski yaveri Ali Yazıcı'ya müebbet

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sukiast girişiminde bulunan 34 kişiye 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sadece suikast timi değil yardım ve yataklıkta bulunanlara da ceza çıktı.

Buna göre Cumhurbaşkanı'nın eski yaveri Ali Yazıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

ERDOĞAN'IN UÇUŞ KOORDİNATLARINI SORDU

Ankara’da bulunan Erdoğan’ın Başyaveri Albay Ali Yazıcı ise Cumhurbaşkanlığı koruma ekibini arayarak TC ATA uçağının uçuş koordinatlarını sordu. Albay Ali Yazıcı’nın bu talebi Erdoğan’ın koruma ekibinde şüphelere neden oldu. Yavere rotanın belli olmadığı bilgisi verildi.