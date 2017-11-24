Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafındaki 57. Alay Sancağı detayı

Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşürken çekilen bir fotoğraf servis edildi.

FOTOĞRAFTAKİ DETAY

O fotoğraftaki 57. Alay Sancağı detayı ise dikkkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı'nın makam odasında bulunan o sancağın anlamı çok büyük.

Öyle ki; Çanakkale Savaşı sırasında mevcudunun 3'te 2'si şehit olan ancak cepheyi terk etmeyen 57. Alay büyük bir kahramanlık örneği sergilemişti. Daha sonra birçok cepheye giden 57. Alay sergilediği kahramanlıklardan dolayı dünyada en çok madalyaya sahip ve en kahraman alay olarak nitelendirilmektedir.

Öte yandan 57. Alay'a saygıdan dolayı TSK'da hala 57. Alay bulunmamaktadır.