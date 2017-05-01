Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'daki konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için Hindistan Yeni Delhi'de.

Cumhurbaşkanı, burada Hindistan Başbakan Narendra Modi imza töreninin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

Terör örgütlerinin hedefi yıldırmaktır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar döktükleri kanda boğulacaklar. Türkiye, Hindistan'ın harekete geçirilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduğuna inanıyor. Paralarımızı kur baskısından da kurtarmanın gereğine inanıyoruz. Karşılıklı yatırımlar üzerinde durduk. İki ülke ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Hindistan'ın FETÖ'yü tamamen ülkesinden çıkaracağına inanıyorum.

"FARKLILIKARIMIZ ZENGİNLİK"

Bilhassa Avrupa'da kültürel ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının zehirli bir sarmaşık gibi toplum bünyesini sardığını görüyorum. Farklılıklarımızı bir tehdit değil zenginlik olarak görüyorum. Ben ziyaretimin her açıdan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başbakan'a ayrıca şahsım, heyetim adına teşekkür ediyorum.

