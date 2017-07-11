Cumhurbaşkanı'nın Hollanda'ya Srebrenitsa tepkisi

1995 yılında Bosna Hersek Savaşı'nda Hollandalı komutanların sorumluluğunda olan Srebrenitsa kentinde Sırplar 8 bin Müslüman Boşnak'ı katletmişlerdi.

"HOLLANDA'NIN CİBİLİYETİ BOZUK"

Recep Tayyip Erdoğan ise, bu yaşananların ışığında Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada Hollanda'nın Türk Bakanlara uyguladığı tavırlara sert tepki göstererek; "Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrnitsa katliamından tanırız. Onların karakterinin, cibiliyetinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin Boşnak'ı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Bu milletin anlı aktır ama onların anlı kapkaradır." diye seslenmişti.

Erdoğan: Hollanda'yı Srebrenitsa katliamından tanırız VİDEO

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI

Bosna savaşında önce nüfüsu 24 bin civarı olan Srebrenitsa'nın nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti.

Artık Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüşmüştü.Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru , sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi.

BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi. Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar.



Ratko Mladiç ve Hollandalı komutan Ton Karremans

Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Daha sonra orataya çıkan bir video kasedinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilecekti.

Bir hafta süren katliam II. Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yer aldı.



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