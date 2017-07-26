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Cumhurbaşkanı'nın İslam Yükseköğretim Alanı konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı Açılış Oturumu'nda konuşuyor.

26.07.2017 - 12:06
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Recep Tayyip Erdoğan, bugün programları kapsamında Ankara'da.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı Açılış Oturumu'nda konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

3 kardeş ülke, nedir bu sıkıntı, niçin biz bu durumlara düştük, neden? Bunlar bizi yaralıyor, bunlar bizi üzüyor, biz bu hallere düşmel miydik? Biz diyalog yoluyla bunları çözemez miyiz? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor; "bütün işlerinizde istişara ediniz" aşarız telefonu konuşuruz. Çözüm yollarına gideriz. Çözüme gitmeyip yanımıza birini alıp kardeşimizi köşeye sıkıştırırsak olmaz. Biz bunları aşmalıyız. Her zamankinden fazla dayanışmaya ihtiyacımız var.

Karşımdaki topluluğu bunun temel taşı olarak görüyorum. İslam Dünyası'nın barıştan ziyade çatışmayla gündemde olması ne acıdır. İşte Suriye, Irak ölen kim? Müslüman. Öldüren kim; islamiyet kisvesi altında olanlar. Suriye'de ve Irak'ta her taşında binlerce yılın tarihi olan şehirler, yavrular inliyor. Onarın taş yığınlarının altında ne durumda olduklarını görüyoruz.

İlim aşıklarının susuzluğunu gideren Musul Kütüphanesi talan edildi, Bağdat Kütüphanesi'nin eserleri ya çalındı, ya yakıldı. İşte biz bunların olmasına dayanıyoruz. Camilerimiz, külliyelerimiz, kütüphanelerimiz yok ediliyor. Kudüs; saldırılar karşısında direnmeye devam ediyor. İsrail Yönetimi Kudüs'ün İslami kimliğini yok etmeye çalışıyor. Hiç kimse bizden sessiz kalmasını bekleyemez. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın korunması tüm İslam aleminin görevidir. Bölgedeki tüm inanç mensuplarının güvenliğini arzu ediyoruz. İstanbul'da sinangoglar var. İlk işin İstanbul Valisi'ne Emniyet Müdürü'ne "bunlara müsade etmeyin" talimatı vermek oldu. Bizim dinimiz buna izin vermez. Bu güvenceyi sağladılar. Müslüman'ın örnek yanı budur. Cuma namazlarına gelen müslümanlara o kapıların kapanmasına tahammül etmemiz mümkün değildir. Tüm dünya müslümanlarının geldiği bir mabettir orası. O kapı dünya müslümanlarına kapatılamaz.

İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştüm ve "bu konudaki ağırlığınızı koymalısınız" dedim. Son olarak gerek Ürdün Kralı'yla yaptığım görüşmenin ardından onların da yaptığı görüşme olumlu sonuç vermiş olacak ki; metal dedektörleri kaldırdılar. Eğer bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsak; İsrail kendisini ve çevresini ateş içine atacak uygulamalardan kaçınmak zorunda.

Bizim dinimiz cehaleti emretmiyor tam aksine ilmi emrediyor. Son birkaç asırdır kütüphaneden daha fazla uzaklaşıyoruz. İslam Dünyası'nda yüzde 55'in okuma-yazma bilmediği gerçeği yüreğimizi acıtıyor. Biz bu makus tabloyu deiştirmek için 15 yıl önce yönetimi devraldığımızda eğitimi ele aldık. En büyük görev üniversitelere düşüyor. Teröre bulaşmayan, şiddeti kutsamayan her türlü fikrin üniversitede yeri vardır.

Üniversiteler arasında tecrübe paylaşımını ve örenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. En az 15 üniveristemiz bu toplantıya katılan üniversitelerle ortak program başlatmasını istiyorum.

Allah aşkına şu yrd. doç'luk olayı nedir ya bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var, o yüzden yardımcı doçentiği ele almamız lazım. Bu ilmiye sınıfına bir ihtiyaç var.

Detaylar gelecek...

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