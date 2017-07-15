Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması

FETÖ'cü hainlerin millete darbe vurmaya kalkıştıkları ancak milletin direnişiyle karşılaştıkları ve milletin destan yazdığı 15 Temmuz gecesinden bir sene sonra 34 şehidin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma etkinliği düzenleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor.

Şehitlerimizin emanaeti kıymeyli kardeşlerim, değerli gazi kardeşlerim, buradaki programa katılan sevgili.İstanbullular 15 Temmuz ihanet gecesinin 1. yıl dönümünde meydanları dolduran aziz kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tam bir yıl önce burada bir ihanet girişimi başlamıştı. Buraya gelen darbecilerin Köprü'yü kapatmasıyla bir süredir devam eden hareketlenmenin nedeni anlaşıldı. Türm dünyaya kontrol bizim mesajı vermeye çalışıyorlardı. Aynı saatlerde İStanbul ve Ankara'dan haberler geliyordu. Tam o sırada ben Dalaman'dan bu tarafa doğru hareket etmiştik. Milletimiz o ihanetin arkasında FETÖ'nün olduğunu fark etmiştir, hemen harekete geçmiştir. Sayın Başbakan'ın ve şahsımın yaptığı çağrıyla milyonlar meydanları kışla önlerini, havalimanlarını doldurmuştur. Diğer illerimizde darbeciler fırsat bulamadan desrdest edilmiştir. İstanbul'da en çok kanın döküldüğü yer burasıdır. Tam 36 vatandaşımız şehit olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde 29 şehidimiz var, Gölbaşı'nı uçakla bombalayan bu hainler 53 kardeimizi şehit etti. Kazan'da 9 şehidimiz var, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki şehit sayısı 10'u geçti.

FETÖ'cülerin karşısına dikilenlerin elinde ne vardı? Silah mı vardı? Bugün olduğu gbi bayrağı vardı ama çok daha etkili bir silahı vardı; imanı vardı imanı. Akif ne diyor; İmansız olan yürek sine de paslı bir yüktür. Milletimiz o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarına galabe çaldı. Tekbirle tankın üzerine gideni kim eser edebilir? Sağında solunda onlarca kişi şehit düştüğü halde geri dönmeyeni kim durdurabilir? Kendisine geri dön çağrısı yapana; "bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz" cevabını verene kim zincir vurabilir? Şu köprünün dili olsa da o geceki kahramanlıkları anlatsa.

Ne diyor Akif; Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rüku olmasa dünyada eğilmez başlar. Bir hilal uğruna ya rab ne güneşler batıyor. Özgürlüğüne, bayrağına, vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz bu meklanı yaparken, onları unutmayacağız, unuturmayacağız diye yaptık. Rastgele bir araya gelmiş insan topluluklarıyla milletler arasında fark budur. Topluluklar anlık çıkarlar için birarada bulunurken, milletlerse canlarını vermeye göze alırlar. Türk milleti, kutsallarını korumak uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Biz sıradan göçebe bir kavim değiliz. Biz milletiz, onlarsa illet.

Detaylar gelecek...