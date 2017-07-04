taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.156
USD
3,5541
EURO
4,0353
ALTIN
140,00
PETR
49,4700

Cumhurbaşkanı'nın koruması Ali Erdoğan geri döndü

Bir süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görevine ara veren Cumhurbaşkanı'nın yakın koruması Ali Erdoğan işbaşı yaptı.

04.07.2017 - 16:28
  1. Haberler
  2. Gündem

ali erdoğan

Uzun yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ekibinde çalışan koruma Ali Erdoğan bir süredir görevinin başında değildi.

RAHATSIZLIK NEDENİYLE ARA VERDİ

Ciddi bir rahatsızlık geçiren Koruma Erdoğan, tedavisiyle ilgilenmek için görevine ara verdi ve iyileşme sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde göreve geri döndü.

VAZGEÇİLMEZLERDEN

Çevresindekiler tarafından kararlı, cesur biri olarak söz edilen Ali Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma ekibinin de vazgeçilmez isimlerinden biri olarak biliniyor.

İlginizi Çekebilir
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlendiği hava harekatında 9 terörist öldürüldü.
Çavuşoğlu'dan Rum heyetine tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafının belge sızdırdığını söyledi.
Binali Yıldırım: Adaletin aranacağı yer yollar değil
Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Yolları yaptık güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı?" diye sordu.
Bakan Eroğlu yanan ormanlık alanlarla ilgili konuştu
Veysel Eroğlu, yanan hektarlarca alanın en geç 1 yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılacağının sözünü verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

257
Afrin operasyonunun ayrıntıları

Afrin operasyonunun ayrıntıları

72
Erkan Petekkaya Singapur tatilinden şikayetçi

Erkan Petekkaya Singapur tatilinden şikayetçi

94
Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

294
'Her şey dahil' diye valizlerini dolduran Rus turistler

'Her şey dahil' diye valizlerini dolduran Rus turistler

214
İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

83
Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM