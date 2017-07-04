Cumhurbaşkanı'nın koruması Ali Erdoğan geri döndü

Uzun yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ekibinde çalışan koruma Ali Erdoğan bir süredir görevinin başında değildi.

RAHATSIZLIK NEDENİYLE ARA VERDİ

Ciddi bir rahatsızlık geçiren Koruma Erdoğan, tedavisiyle ilgilenmek için görevine ara verdi ve iyileşme sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde göreve geri döndü.

VAZGEÇİLMEZLERDEN

Çevresindekiler tarafından kararlı, cesur biri olarak söz edilen Ali Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruma ekibinin de vazgeçilmez isimlerinden biri olarak biliniyor.