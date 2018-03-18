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Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 55 yaşındaki kuzeni Bayram Ali Mutlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 18.03.2018 - 03:07..
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Karabük-Gerede yolunda akaryakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı bir otomobil de kaza yapan otomobillere çarptı.

Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu, Ömer Çakır ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile 5 yaşındaki oğlu Eymen Kocabay yaralandı.

Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti VİDEO


MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahelelerinin ardından Gerede ve Bolu’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay, kazadan kısa bir süre sonra yaşamlarını yitirdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Cumhurbaşkanı'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANI'NIN KARDEŞİ HASTANEYE GELDİ

Mutlu’nun kaza yaptığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Mutlu’nun yakınları hastaneye geldiler.

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