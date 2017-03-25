Cumhurbaşkanı'nın Memur-Sen konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Memur-Sen'in 5. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"NAZİ DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Siz (Batı) bana diktatör dediğiniz sürece ben size 'faşist' demeye, 'nazi' demeye devam edeceğim. Çünkü benim ülkemde gerek başbakan, gerek cumhurbaşkanlığım dönemimde hak ve özgürlükler konusunda, düşünce özgürlüğünde, inanç özgürlüğünde, şu mezhep, bu mezhep, hiçbir ayrım yapmaksızın biz kimin yaşamını engelledik? Tam aksine bu ülkede başörtülü, başı açık, bunlar arasında ayrımı ne yazık ki bize diktatör diyenler uyguladı.

"BİZİ AB'YE ALMAMA KARARI VERSELER İŞİMİZ KOLAYLAŞIR"

İçerideki ve dışarıdaki 'hayır'cılar bir oldu, milletimizi tehdit ediyor. Neymiş, 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa bizi AB'ye almazlarmış. Ah bu kararı bir verebilseler. Bizim işimizi kolaylaştırırlar. Çok daha seri karar almamıza bunlar vesile olur. Zaten 16 Nisan bizim için bir kırılma noktası. Onun için 'evet' çok önemli. Bu işleri masaya yatıracağız. Çünkü, Türkiye kimsenin şamaroğlanı değildir. Bunu herkes bilecek."