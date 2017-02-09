taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.397
USD
3,7164
EURO
3,9815
ALTIN
148,56
PETR
55,6300

Cumhurbaşkanı'nın ödül töreni konuşması

Cumhurbaşkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde "Kenan Işık'ı ziyaret edemediğim için kendimi suçlu hissediyorum" dedi.

09.02.2017 - 12:40
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı'nın ödül töreni konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Özel Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, tiyatro alanında ödül alan Kenan Işık'a acil şifalar diledi ve en kısa zamanda kendisini evinde ziyaret edeceğini belirtti.

ÖDÜL ALANLAR

Cumhurbaşkanı, ödül alanları şu sözlerle açıkladı; "Musiki dalında Nesrin Sipahi. Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, tiyatro alanında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi devam eden Kenan Işık beyfendi. Kendimi biraz da suçlu hissediyorum, kendisini ziyaret edemediğimden dolayı. İnşallah kendisini evinde ziyaret edeceğim. Edebiyatta Mehmet Doğan kardeşimizi, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı tebrik ediyorum.

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ KENAN IŞIK'IN BİR AN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASIDIR"

Bugün ödüllerini vereceğimiz sanatçılarımız, bakanlığımız bünyesinde kurulan heyet tarafından gayet isabetli şekilde belirlendiğine inanıyorum. Nesrin Sipahi abidevi bir isim. Yurtiçinde ve dışında bu sanatı en güzel şekilde icra eden Nesrin Hanımı bayrağımıza verdiği önemle ayrıca hatırlıyoruz. Cahit Koytak, çok yönlü bir şairimizdir. Şairliğinin yanında yaptığı çevirilerle önemli katkılarda bulunmuştur. Kenan Işık kardeşimiz ülkemizin tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri. En büyük temennimiz usta sanatçımızın bir an önce sağlığına kavuşup sahnelere ve ekranlara dönmesidir. Adı Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyük Türkçe Sözlükle özdeşleşen Mehmet Doğan kardeşimiz büyük katkılar sağlamıştır. Mehmet Doğan sadece kendisi eserler vermekle kalmamış, aynı zamana gençlerimizi edebiyata, sanata yönlendirmek için her imkanı kullanmıştır.

Cumhurbaşkanı'nın ödül töreni konuşması

"KÜLTÜR VE SANATI BİLMEYENLER KÜÇÜMSEYENLER KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Unutmamalıyız ki kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. Batı medeniyetleri kültür ve sanat üretimindeki rolüyle dünyayı yönlendirmektedir. Teknolojiyi üreten, bunun vasıtasıyla kültür ve sanata da hakim olur. Gençlerimizin okudukları kitaplara, giydikleri kıyafetlere kadar bunların izini görmek mümkündür. Medeniyetimizin ışığını yükselteceksek üretmekten, eser ortaya koymaktan geçiyor.

"GENÇLER KÜLTÜRDE, SANATTA, EDEBİYATTA DAHA AKTİF OLMALILAR"

Gençlerin kültürün, sanatın, edebiyatın, bilimin her alanında çok daha aktif olmalarını beklediğimi belirtmek istiyorum. Anayasa değişikliğinde seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, şimdi de 18'e indirdik. Şu anda dünyanın 57 ülkesinde seçme seçilme yaşı 18'dir. Benim ecdadım Fatih çağ açıp çağ kapatıyor, biz yan gelip yatacak mıyız? Biz hiçbir zaman 18 yaşı bir lüks görmüyoruz. 18 yaşında bir gencimiz de bu ülkenin değişim dönüşümünde rolünü almalıdır. 18 yaşındaki gençlerin böyle bir sorumluluğun altına giremeyeceğini iddia edenlere en güzel cevabı gençlerimiz verecektir.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

Erdoğan'dan işadamına: Benimle pazarlık yapma

112
Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

Habertürk'te gazetecilerin darbe tartışması

161
Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Kandilli'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı

127
Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

Üvey kızını hamile bırakan zanlı tutuklandı

226
İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

İran'ı kıskaca alan ABD üsleri

134
IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

IMF Başkanı Lagarde'dan Yunanistan'a: Batıyorsunuz

104
Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

Uzaydaki futbol topu 30 yıl sonra UUİ'nin camına çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM