Cumhurbaşkanı'nın Ordu konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu Buluşması'nda vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

Biz milletimize hizmet aşkı ile çalışırken, birileri de hesaplar yapıyormuş.

Ordu 16 Nisan'da şehitlerimize sahip çıkmak için, gazilerimize şükran borcu için 'evet' diyor mu? Pazar günü herkes sandığa. Sakın bu işi ihmal etmeyin. Ankara'da İstanbul'da ne kadar akrabanız, hemşehriniz varsa arayıp soracaksınız.

Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 14 yılda neler kazandırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Karadeniz ne kadar hırçınsa o kadar da vefalıdır.

Detaylar gelecek...