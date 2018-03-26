Cumhurbaşkanı'nın Türkiye-AB Zirvesi sonrası açıklaması

Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

"VİZE SERBESTİSİ İÇİN ADIM ATILMALI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

Türkiye-AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. Türkiye'nin düzensiz göçle ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirdiği herkesin malumudur. Vize serbestisi ile ilgili AB tarafına çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdik. Vize serbestisi ile ilgili AB tarafı adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacaktır.

Teröre karşı operasyonlarımız Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Türkiye ve AB uzun süreli stratejik ortaklardır. Türkiye'yi genişleme politikalarının dışında tutması vahim bir hata olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi için AB adımını atmalı VİDEO

KIBRIS KONUSUNDA HAKKANİYETLİ OLUNMALI

AB'yi Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmayı çağırıyoruz. AB'den beklentilerimizi yazılı olarak ilettik. Gelin istikrar için birlikte çalışalım.





JUNCKER: MÜZAKERELERİN GARANTÖRÜYÜM

AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatı, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olmuştur. Bizi birleştiren hususlara değinmeliyiz. Aslında ortak çıkarlara ve ortak zorluklara sahibiz ve bunlara birlikte cevap bulmalıyız. Güvenlik konularıyla ilgili olarak jeostratejik çıkarlara sahibiz. Müzakerelerin devam edeceğinin garantörüyüm. 15 Temmuz darbe girişimi kabul edilemezdir." dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Türkiye'nin göçmenler konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Kıbrıs kendi kaynaklarını araştırma hakkına sahiptir. Türkiye'ye Afrin harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik." şeklinde konuştu.