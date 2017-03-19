Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Esnaf Buluşması konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da programlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, Bağcılar Spor Kompleksi'nde Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ESNAF ELİ AÇIKTIR"

"Esnaf ve sanatkarlarımız bu ülkenin kurucu unsurudur. 15 Temmuz hain darbe girişiminde teröristler sivillerin üzerine mermi yağdırırken onlara ilk karşı duran esnaflarımız oldu.

Bizde esnaf ahidir yani kardeştir yani eli açıktır yani cömerttir. Biz esnaf ve sanatkarlarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kobilere ve öncelikli olarak da küük işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlandı.

1990'lar esnaflarımız belki de tarihimizde ilk defa ekonomik sıkıntılar yüzünden gösteri yaptığı dönem. Başbakan'ın önüne yazar kasa atılan yılları esnafımıza yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. İşte bunun için istikrarı ve güveni şahıslara bağlı olmaktan çıkarıp sistemin ruhuna yerleştirmek üzere görev aldık. Bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu 15 Temmuz gecesi bir kez daha gördük."