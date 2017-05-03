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Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya yolculuğu sırasında uçağı Türk Hava Sahası'ndan çıkana kadar F-16'lar eşlik etti.

03.05.2017 - 13:40
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Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Cumhurbaşkanı'nın Rusya yolculuğunda kendisine eşlik eden gazatecilerden Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in paylaştığı bir fotoğraf ise dikkat çekti.

F-16'LAR EŞLİK ETTİ

Çelik, Cumhurbaşkanlığı Uçağı'na Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçaklarının eşlik ettiği anı fotoğrafladı ve "F-16 savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti. Allah devlete millete zeval vermesin." notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

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