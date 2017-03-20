Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası Futbol Zirvesi konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği Futbol Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"BU OYUN BİR DİRENİŞTİR"

Günümüzde futbol herhangi bir spor dalı olmasından farklı anlamlara sahip, futbolun özünde fedakarlık centilmenlik ve dostluk vardır. Futbol tarihi hezimetin kıyısından koparılmış muhteşem zaferlerle doludur. Bu oyun aynı zamanda bir direniştir, meydan okumadır.

"KİMİ FUTBOLCULARIN YERİ AYRIDIR"

Elbette futbol estetiktir, sanattır. Kimi zaman asistlerle, şutlorla 90 artı uzatmaya sığdırılmış bu şölen kahramanlar üretir. Kimi futbolcuları takım arkadaşlarıyla olan örnek ilişkileriyle de hatırlarız. Gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan bir hızla şut atan Metin Oktay'ı böyle anıyoruz. Dünyanın en büyük forveti olan Lefter'i böyle hatırlıyoruz. Baba Hakkı'yı böyle hatırlıyoruz. Takımının renklerine ömrünü vakfetmiş Dozer Cemil'i böyle anıyoruz.

"SPOR GİBİ SİYASETİN ÖZÜ DE YARIŞTIR"

Futbola gönül vermiş, gençlik yıllarında top koşturan birisi olarak, futbolun neler kazandıracağını çok iyi biliyorum. Futbolun bana kazandırdığı disiplinden hayatım boyunca çok istifade ettim. Spor gibi siyasetin özü de yarıştır. Tıpkı futbol gibi siyaset gibidir. İyi bir kadro gerekir. Hocam bana 'Topu yiyeceksin' derdi. Top yenir mi? Orada hırsı, inadı anlatıyor. Böyle olacaksın işte.

Ülkemize henüz olimpiyatları getiremeyebiliriz ama dönen dolapları biliyorsunuz. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Yeni dönemde Süper Lig'de oynayan kendi çocuklarımızın sayısının da artacağına inanıyorum.

Detaylar gelecek...