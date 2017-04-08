Cumhurbaşkanı'nın Yenikapı konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde İstanbul Yenikapı'da milyonlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"İÇİM ÜMİTLERLE DOLU"

"Sade bir semtinin bile bir ömre değdiği İstanbul, gözleri kapalı dinlediğim İstanbul, benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim vatanım İstanbul, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar İstanbul, iki kitadaki insanlar gibi sarmaş dolaş olacak semtler gibi İstanbul, sana geldim. İçim ümitlerle dolu."

"SAYGIYLA SEVGİYLE SELAMLIYORUM"

"İnşallah, haftaya pazar sandıklar 'evet'le bir başka güzel olacak. Nüfusumuzun yüzde 20'sini sinesinde yaşatan İstanbul'u saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorumm. Diğer vilayetlerimizdeki kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum."

"İSTANBUL ARKAMIZDA DURDUKÇA HEP GALİP GELDİK"

"İstanbul, 16 Nisan'da 'evet' diyerek PKK terör örgütünün kökünü kazımaya hazır mı? İstanbul, 16 Nisan'da 'evet' diyerek FETÖ'nün avukatlığını yapan CHP'ye cevap vermeye hazır mı? İstanbul 'evet' diyerek 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' demeye hazır mı? İstanbul'a olan sevgim aşkım başkadır. Girdiğimiz tüm mücadelelerde İstanbul kapı gibi arkamızda durduğu için hep galip geldik."

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"TÜM TUZAKLARI BOZACAĞIZ"

"Biz ülkemizin, milletimizin önüne kurulan tüm tuzakları inançla, azimle bozduk. Bozmaya devam edeceğiz.

İstanbul'da 16 Nisan'da güçlü Türkiye için 'evet' diyor mu? İstanbul büyük Türkiye için 'evet' diyor mu? İstanbul 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için 'evet' diyor mu? İstanbul 16 Nisan'da istikrarlı Türkiye için 'evet' diyor mu?"

"İDAM GEÇERSE BEN ONAYLARIM"

Cumhurbaşkanı meydandan yükselen 'idam idam' sloganlarına; "Meclis'ten geçip bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım. Zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz yok. Böyle bir şey yapamayız." diyerek karşılık verdi.

Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi;

"Bu kardeşinizi Erdoğan'ı gördüğünüz yerde neden öldürün diyorlar? Onlar şunu bilmiyor bizler Allah'ın izniyle ölümü korkutarak, kefenimizi giyerek yola çıktık. Onlar dengelerini kaybettiler. Türkiye'ye karşı sergiledikleri terbiyesiliklere her gün yenisini ekliyorlar. Yurt dışında 3 milyona yakın seçmenimiz var. İstanbul'dan yurt dışına sesleniyorum. Muhakkak sandıklara gidin oylarınızı kullanın.

40 yıldır siyasetin içindeyim. Bu defa neden böyle telaşlı bir engelleme çalışmasıyla karşılaştırk? Çünklü bu Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası bunu çok iyi biliyorlar.

Her türlü ilerlemeyi sakin ve teslimiyetçi olanlar değil cesur kişiler gerçekleştirebilir. Aliya İzzetbegoviç bunu söylüyor. Hani milletimiz bize diyor ya 'dik dur eğilme' işte merhum Aliya'nın demek istediği budur. Bu toplum sadece milletimize sığınır."