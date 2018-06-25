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Cumhurbaşkanı'nın zaferi İsrail Meclisi'ni huzursuz etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden zaferle ayrılmasını Filistinli vekiller İsrail Meclisi'nde kutlarken Yahudi asıllı vekiller ise bu duruma tepki gösterdi.

AA | 25.06.2018 - 18:26..
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Cumhurbaşkanı'nın zaferi İsrail Meclisi'ni huzursuz etti

İsrail meclisinde bugün yapılan genel kurul toplantılarında kürsüye çıkan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

"KİN GÜDENLERE RAĞMEN TEBRİK EDERİM"

Ebu Arar konuşmasında, "Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünkü seçimlerde elde ettiği büyük başarıdan dolayı ve kendisine kin güdenlere rağmen tebrik ederim." ifadelerini kullanırken, Yahudi asıllı milletvekilleri, Ebu Arar'ın sözlerine tepki gösterdi.

"ALLAH'A BİNLERCE KEZ HAMDOLSUN"

İsrailli milletvekillerinin tepkilerine rağmen konuşmasına devam eden Ebu Arar, "Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Mübarek olsun." dedi.

Öte yandan parlamentonun diğer Filistin asıllı milletvekillerinden Abdulhakim Hac Yahya da genel kurulda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

YAHUDİ VEKİLLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yahudi asıllı milletvekilleri, Hac Yahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığı konuşmaya da uzun süre tepki gösterdi.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekili ile temsil ediliyor.


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