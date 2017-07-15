taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar sürüyor.

15.07.2017 - 15:40
  1. Haberler
  2. Gündem

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısının her iki yanına dev Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

BAYRAK VE AFİŞLER ASILDI

Ayrıca Külliye'nin önünde "Demokrasi Nöbeti" için oluşturulan ve sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlar tarafından kurulan çadırların bulunduğu yerdeki parmaklıklar da hem bayraklarla hem de afişlerle süslendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sabah namazı kılınacak, ardından Külliye'nin hemen karşısında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dev bayraklar asıldı

İlginizi Çekebilir
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, demokrasiye zarar verecek herhangi bir girişimin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
CHP Meclis'teki anma programına katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, gece yarısı şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacağı programa katılmama kararı aldı.
Darbenin yurt dışı bağlantısı
Adil Öksüz ile seyahatlere çıktığı tespit edilen, hava kuvvetlerinde tümgeneral olan İdris Aksoy, darbe gecesi ABD ile irtibattaydı.
15 Temmuz şehitleri anısına yamaç paraşütüyle uçtular
Ordu'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Fırat'ın 15 Temmuz'a ait yeni görüntüleri

Hande Fırat'ın 15 Temmuz'a ait yeni görüntüleri

50
Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

385
Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

45
Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

41
Bağdat Caddesi'nde darbeye sevinenler olmuştu

Bağdat Caddesi'nde darbeye sevinenler olmuştu

131
FETÖ'cü Kerim Balcı'nın 15 Temmuz'da morardığı anlar

FETÖ'cü Kerim Balcı'nın 15 Temmuz'da morardığı anlar

162
Millet 1 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alt etti

Millet 1 yıl önce 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri alt etti

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM