taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
SAĞLIK
KADIN
OTOMOBİL
KİTAP
TARİH
BİYOGRAFİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Kitap
Seyahat
Yerel Seçim
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI
SANİYE SANİYE GÜNCELLENEN RAKAMLAR BURADA
Haber Merkezi | 24.06.2018 - 18:19..
Haberler
Gündem
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
Bu reklam google tarafından sağlanıyor
?
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 30
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI
487
Muharrem İnce oyunu kullandı
526
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor
171
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
828
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı
111
Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü
255
Abdullah Gül oyunu kullandı
301
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
İnce'nin oy kullandığı okulda TRT ekibine saldırı
2,553 kez izlendi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
38,303 kez izlendi
3
FOX TV'de keyifler yerinde
13,268 kez izlendi
4
Binali Yıldırım: Erzurum'daki olay kan davası
2,148 kez izlendi
5
Rus gelinler oy kullandı
3,564 kez izlendi
6
Muharrem İnce YSK'nın önünde açıklama yaptı
27,237 kez izlendi
7
Babaannesini sandığa kucağında taşıdı
2,397 kez izlendi
1
Mısır OHAL’i 3 ay uzattı
Mısır, 2017 yılının Nisan ayında yaşanan 45 kişinin hayatını kaybettiği 2 kilise saldırısının ardından ilan ettiği olağanüstü hali 3 ay daha uzatma kararı aldı.
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye ise 103 oy çıktı.
3
Meclis Başkanı'nın oy kullandığı sandığın sonuçları
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce birinci çıktı.
4
Yabancı gazeteciler seçimlere yoğun ilgi gösteriyor
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yabancı basın mensupları büyük ilgi gösteriyor.
5
Adalet Bakanı Gül'ün oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Gaziantep'te oy kullandığı sandıktan cumhurbaşkanlığında en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.
6
Türkiye genel seçim sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI SANİYE SANİYE ENSONHABER.COM'DA
7
Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT'ye saldırı
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda, TRT yayın ekibi saldırıya uğradı.
1
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI
SANİYE SANİYE GÜNCELLENEN RAKAMLAR BURADA
2
Muharrem İnce oyunu kullandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da kullandı. Gergin olduğu görülen İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.
3
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor
Sabah akşam 'oylarımız çalınacak, rakamlar önceden belli' propagandasını yayanların kendi partilerinde rakamlar önceden belli.
4
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip 'sandık memurlarına baskı yapılıyor' iddiasında bulundu.
5
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı
Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye yeni, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecektir." dedi.
6
Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü
Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.
7
Abdullah Gül oyunu kullandı
11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere üzere İstanbul Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na, eşi ile birlikte geldi.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları