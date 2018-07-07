Cumhurbaşkanlığı sistemi için ikinci KHK

Türkiye 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti.

Bu konuda uyum çalışmaları kapsamında Resmi Gazete’de 700 sayılı KHK yayınlandı.

PAZARTESİ GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çok sayıda yasada bulunan "Başbakan" ve "Başbakanlık" ifadeleri "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi. Kanunlardaki "Bakanlar Kurulu" ifadeleri de "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yemin etmesiyle yeni sisteme resmen geçmiş olacak.

Yayımlanan KHK da yeminin ardından yürürlüğe girecek.