Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

ORC Araştırma şirketinin Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında yaptığı çalışmalara göre Cumhurbaşkanlığı sistemine "Evet" diyenlerin sayısı artarken "Hayır" diyenlerin sayısı azalıyor.
Şubat 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 56,1
Mart 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 57
Nisan 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 58,7
Ekim 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 60,7
Aralık 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 61
Ocak 2017; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 62