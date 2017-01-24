Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

ORC Araştırma şirketinin Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında yaptığı çalışmalara göre Cumhurbaşkanlığı sistemine "Evet" diyenlerin sayısı artarken "Hayır" diyenlerin sayısı azalıyor.

Şubat 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 56,1

Mart 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 57

Nisan 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 58,7

Ekim 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 60,7

Aralık 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 61

Ocak 2017; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 62