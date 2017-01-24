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Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referanduma doğru "Evet" diyenlerin oranının istikrarlı olarak yükseldiği gözlendi.

24.01.2017 - 12:48
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Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

ORC Araştırma şirketinin Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında yaptığı çalışmalara göre Cumhurbaşkanlığı sistemine "Evet" diyenlerin sayısı artarken "Hayır" diyenlerin sayısı azalıyor.

Şubat 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 56,1

Mart 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 57

Nisan 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 58,7

Ekim 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 60,7

Aralık 2016; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 61

Ocak 2017; Evet destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 62

Cumhurbaşkanlığı sistemine destek artıyor

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